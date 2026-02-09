Ermal Meta con ‘Stella Stellina’ a Sanremo 2026 | ‘Non temo la reazione’

Ermal Meta torna sul palco di Sanremo, questa volta con il brano ‘Stella Stellina’. La canzone parla di una bambina di Gaza, e lui dice di non temere le reazioni. Meta si presenta deciso, pronto a confrontarsi con il pubblico e le polemiche, se ci saranno. La sua partecipazione si fa notare anche per il messaggio forte che vuole trasmettere.

Ermal Meta, cantautore italiano, partecipa a Sanremo 2026 con una canzone che racconta la storia di una bambina di Gaza. Meta non ha paura di portare questo tema sul palco dell'Ariston ed è pronto a difenderlo E' Stella Stellina è il brano che Ermal Meta porta sul palco dell'Ariston, una canzone che racconta di Gaza: la storia di una bambina coinvolta tra i bombardamenti. Il cantautore non teme le possibili polemiche e non ha intenzione di modificare nessuna parte della canzone. A colpire l'artista è stato lo sguardo della piccola in un video su Instagram, che lo ha spinto a dare voce alla sofferenza che ha visto.

