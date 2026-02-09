EpsteinFBI | prove abusi ma non rete

L’Fbi ha raccolto molte prove che Jeffrey Epstein ha abusato sessualmente di minorenni, ma non ci sono abbastanza elementi per collegarlo a una rete di traffico sessuale organizzata. Gli investigatori affermano di aver trovato poche prove che Epstein fosse a capo di un sistema che coinvolge uomini potenti. I registri del Dipartimento di Giustizia mostrano che, pur avendo documenti che lo collegano ad abusi, non ci sono indizi che indichino un vero e proprio network criminale.

