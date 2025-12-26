Il milione di Epstein Files persi e ritrovati dall’Fbi

Un milione di Epstein Files. Documenti potenzialmente correlati a Jeffrey Epstein sono stati ritrovati dalle autorità statunitensi. Che ne hanno promesso la pubblicazione nelle prossime settimane. L’ Fbi e i procuratori federali di New York hanno informato il Dipartimento della Giustizia della scoperta. «Abbiamo avvocati che lavorano 24 ore su 24 per esaminare e apportare le modifiche richieste dalla legge per proteggere le vittime. Pubblicheremo i documenti il??prima possibile», hanno fatto sapere i funzionari. Alcune settimane. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che potrebbero volerci alcune settimane prima che tutti i fascicoli vengano resi pubblici. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: “Non troppo scure, sotto i 18 anni”: l’orrore di Epstein messo nero su bianco dall’FBI Leggi anche: Trump e gli Epstein Files: perché è naufragato il tentativo del presidente USA di bloccarli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il milione di Epstein Files persi e ritrovati dall’Fbi. Il caso Epstein resta aperto: «Oltre un milione di nuovi file, serviranno settimane per pubblicarli» - Il Dipartimento di Giustizia ammette nuove carte nell'inchiesta sul finanziere pedofilo: si allungano tempi e perimetro di una delle vicende giudiziarie americane più opache degli ultimi anni. msn.com

Caso Epstein: trovato un milione di documenti. Senatrice repubblicana sollecita la diffusione - Axios rivela che la Casa Bianca sta gestendo l’account X del Dipartimento di Giustizia nell’ambito della pubblicazione dei documenti su Jeffrey Epstein ... ilsole24ore.com

Epstein, dipartimento di Giustizia: "Trovato oltre un milione di altri documenti legati al caso" - Il dipartimento di Giustizia ha affermato di voler pubblicare i documenti in modo continuativo e ha attribuito il ritardo al lungo processo di occultamento dei nomi e di altre informazioni ... tg.la7.it

Il caso Epstein resta aperto: «Oltre un milione di nuovi file, pubblicabili tra diverse settimane» x.com

Epstein, dipartimento di Giustizia: "Trovato oltre un milione di altri documenti legati al caso" Link nel primo commento - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.