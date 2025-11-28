Così Epstein pagava ex agenti Fbi Dea e Cia per proteggersi e spiare le vittime

Altro tassello dello scandalo Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di crimini sessuali morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019. Secondo migliaia di email provenienti dall’account Yahoo privato del finanziere-pedofilo, emerge con nitidezza il meccanismo con cui Epstein poteva tranquillamente “affittare” ex agenti federali, ex funzionari del Dipartimento di Giustizia e personale dei servizi di intelligence. Le mail erano state inizialmente diffuse dopo che le password degli account di Epstein erano state pubblicate dal sito Deeper States. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Così Epstein pagava ex agenti Fbi, Dea e Cia per proteggersi e spiare le vittime

