Nei file secretati emergono oltre mille riferimenti a Vladimir Putin, collegati a Jeffrey Epstein. I documenti mostrano come il nome del presidente russo ricorra spesso nei rapporti e nelle conversazioni del finanziere, coinvolto in un intricato giro di rapporti con personalità di spicco di vari settori. La scoperta riaccende i sospetti su possibili contatti tra Epstein e figure di livello mondiale, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Il nome di Vladimir Putin compare più di mille volte in documenti segreti estratti dall’archivio di Jeffrey Epstein, rivelando un’impressionante rete di contatti tra il finanziere arrestato per traffico di minori e figure chiave del mondo politico, economico e diplomatico internazionale. I file, ora resi noti in un’indagine approfondita, mostrano che Epstein non era solo un uomo d’affari con accesso a élite globali, ma un intermediario potenzialmente coinvolto in operazioni di intelligence e ricatto a livello strategico. Tra i nomi più ricorrenti ci sono quelli di Vladimir Putin, del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e di personaggi legati al mondo della finanza e del potere occidentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mille volte il nome di Putin: nei file Epstein riemerge l’ombra del ricatto di Mosca

Approfondimenti su Putin Epstein

Il nome di Donald Trump compare più di 3.

Jane Doe, sopravvissuta a Jeffrey Epstein, ha scoperto che il suo nome, finora mantenuto anonimo, è apparso più volte nei file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Putin Epstein

Argomenti discussi: Mille volte il nome di Putin: nei file Epstein riemerge l’ombra del ricatto di Mosca; Quanti sono i sopravvissuti all'Olocausto ancora in vita? I nomi italiani da non dimenticare; Svolta Juve, in estate acquisti da Scudetto: tutti i nomi per il grande salto; Hamnet - Nel nome del figlio - Un nome che attraversa il tempo, un’assenza che diventa eternità - Recensione.

Robotaxi, previsto un aumento di mille volte il fatturatoLa corsa dei robotaxi appare sempre più accesa a livello globale secondo quanto previsto dall'analisi IDTechEx che prevede un incremento di mille volte del fatturato del software nei prossimi ... ansa.it

Come aumentare lo stipendio di mille volte, secondo chi l'ha fattoOggi è sempre più facile cadere nei tranelli dei cosiddetti fuffa-guru, come li ha ribattezzati la rete. Figure patinate, onnipresenti sui social, che si vendono come imprenditori di successo, pronti ... esquire.com

Ieri sera, come altre mille volte, mentre mi avviavo verso il binario del mio treno, ho visto due giovani in divisa e mi sono sentita al sicuro. Orrore per queste immagini #Askatasuna x.com

Mille volte Gioia - Siba Shakib Solo a me questo libro non è piaciuto Paragonarlo a Mille splendidi soli è veramente esagerato. Nonostante la storia sia terribile e sicuramente sovrapponibile ad una storia vera, non mi ha assolutamente coinvolta; l’ho trovato - facebook.com facebook