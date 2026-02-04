La mappa dello scandalo Epstein | i Clinton alla sbarra l’ex principe Andrea e Fergie l’ambasciatore e quei sospetti sugli 007 russi

La vicenda di Jeffrey Epstein torna a far parlare di sé, questa volta con nuove ombre su figure di alto profilo. I sospetti coinvolgono ancora i Clinton, l’ex principe Andrea e Fergie, oltre a un’ambasciatrice e alcuni agenti russi. Le indagini continuano a scavare tra accuse e misteri, facendo luce su un mondo nascosto fatto di potere e segreti.

Roma – Ammetteva di avere «un buono specchio» pur non ritenendosi «il diavolo in persona». Eppure Jeffrey Epstein fa paura anche da morto. L'ultima tranche di documenti pubblicati venerdì scorso dal Dipartimento di Giustizia Usa – più di tre milioni di pagine, tra cui oltre 2mila video e 180mila immagini – continua a far tremare le élite mondiali. L'ex ambasciatore britannico Peter Mandelson nella bufera. Dopo aver lasciato il partito laburista per non «causare ulteriore imbarazzo», ieri l'ex ministro ed ex ambasciatore britannico Peter Mandelson, sotto la pressione del premier britannico Keir Starmer, si è dimesso anche dalla Camera dei Lord.

