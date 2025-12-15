Re Carlo il toccante messaggio a sostegno della comunità ebraica

Re Carlo, nel suo ruolo di Capo di Stato in Australia, ha inviato un messaggio di solidarietà alle vittime dell’attentato di Bondi Beach. Il sovrano ha espresso sincero dispiacere e compassione, sostenendo la comunità ebraica e mostrando il suo impegno nel rispettare i doveri istituzionali anche di fronte a eventi drammatici.

Carlo ha dichiarato che lui e la regina Camilla sono "sconvolti e rattristati" per quanto successo nella spiaggia di Sydney nel corso delle celebrazioni della festa ebraica dell'Hanukkah. A poche ore dall'attentato di Bondi Beach, in cui almeno 12 persone sono morte dopo che due uomini hanno iniziato a sparare sulla folla, Buckingham Palace ha rilasciato un comunicato ufficiale.

