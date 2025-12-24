servono belle ragazze per il principe nuove ombre su andrea nei file di epstein

Londra, 24 dicembre 2025 – Nuove ombre sul Principe Andrea (o meglio ex principe) dopo la pubblicazione di una tranche di documenti legati all’ indagine su Jeffrey Epstein. Tra le oltre 11mila carte rese note dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, compaiono email che chiamano in causa Ghislaine Maxwell e che suggerirebbero tentativi di procurare “compagnia” al figlio della regina Elisabetta II durante un viaggio in Perù. Le email sul viaggio a Lima di Andrew e quel linguaggio allusivo. Come riportato da ‘The Standard’ e altri media britannici, stando i documenti, Maxwell avrebbe inoltrato a un contatto una richiesta per trovare una sorta di ‘guida’ a Lima in occasione di una visita del 2002. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

