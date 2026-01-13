Tumore al polmone dalla diagnosi precoce alla medicina di precisione | le nuove frontiere terapeutiche

Il tumore al polmone rappresenta una delle principali sfide in ambito oncologico. Nel 2025, presso l’ospedale Perrino di Brindisi, la Lung Unit ha affrontato 564 casi, grazie a incontri settimanali dedicati. L’evoluzione delle diagnosi precoci e delle terapie di precisione sta contribuendo a migliorare le possibilità di trattamento e di sopravvivenza, offrendo nuove speranze ai pazienti e ai professionisti del settore.

BRINDISI - Sono 564 i casi di tumore al polmone discussi nel 2025 nelle 47 riunioni settimanali in presenza svolte nel corso dell'anno dalla Lung unit dell'ospedale Perrino di Brindisi. I risultati ottenuti e il lavoro da portare a compimento nell'anno appena iniziato sono stati al centro.

