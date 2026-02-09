Epic Games Store | Horses contestata studio accusa omissioni e rating Adults Only non giustificato

La disputa tra lo studio italiano Santa Ragione e Epic Games Store si fa più accesa. Santa Ragione accusa la piattaforma di aver nascosto dettagli e di aver assegnato un rating Adults Only al loro gioco Horses senza motivazioni chiare. La questione si concentra su presunte omissioni e mancanza di trasparenza da parte di Epic Games, che potrebbe influire sulla distribuzione e sulla percezione del titolo. La vicenda rischia di scatenare ulteriori polemiche nel settore videoludico.

La controversia tra lo studio di sviluppo italiano Santa Ragione e Epic Games Store si è intensificata, con accuse reciproche di affermazioni errate e mancata trasparenza. Il team di sviluppo di Horses, un horror psicologico, denuncia di essere stato "ghostato" dalla piattaforma dopo il rifiuto del gioco e l'assegnazione di un rating Adults Only (AO), contestando la validità delle motivazioni addotte da Epic. La vicenda, che ha preso piede alla fine del 2025, ha visto inizialmente il rifiuto di Horses da parte di Steam, seguito dalla rimozione del gioco dall'Epic Games Store a soli 24 ore dalla prevista pubblicazione.

