Horses l’horror italiano continua a far discutere | dopo Steam arriva lo stop inatteso di Epic Games

La storia di Horses, il piccolo ma controverso progetto horror sviluppato dallo studio italiano Santa Ragione, sembra destinata ad alimentare ancora polemiche. Dopo il clamore suscitato dal rifiuto di Steam, molti pensavano che la situazione si fosse finalmente stabilizzata: altre piattaforme avevano mostrato interesse e il gioco era pronto a raggiungere il pubblico senza ulteriori ostacoli. Invece, proprio nel giorno dell’uscita, è arrivata una decisione che ha colto di sorpresa gli sviluppatori. Secondo il racconto del team, Epic Games aveva inizialmente espresso apertura e sostegno, specie dopo che il ban di Valve aveva attirato l’attenzione della stampa internazionale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

