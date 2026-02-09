Eolico al Crociglia Regione Liguria e città metropolitana di Genova sono contrari

La Regione Liguria e la Città Metropolitana di Genova si oppongono al progetto di un grande impianto eolico sul crinale del Crociglia. Entrambe le istituzioni hanno già detto chiaramente che non vogliono questa struttura nella zona, così come il comune di Santo Stefano d'Aveto che si è unito alla protesta. La decisione arriva dopo le preoccupazioni per l’impatto ambientale e sul territorio.

Parere negativo al progetto anche da parte degli enti locali liguri. I parlamentari liguri del Pd presentano un'interrogazione al Ministero dell'ambiente La Città Metropolitana di Genova e Regione Liguria, così come il comune di Santo Stefano d'Aveto, hanno manifestato una posizione nettamente contraria al progetto di un maxi impianto eolico sul crinale del Crociglia. Il parere negativo degli enti locali del territorio genovese e ligure si vanno ad aggiungere a quelli del Comune di Ferriere e della Regione Emilia-Romagna, mentre la Provincia di Piacenza ancora deve esprimere una posizione pubblica in merito.

