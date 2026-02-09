Questa sera alle 20, l’Entella sfida il Cesena nel turno 24 di Serie B. Mignani porta i suoi in trasferta, pronti a cercare punti importanti in una partita che si preannuncia combattuta. Le squadre si preparano a scendere in campo, con i tifosi che aspettano di vedere quale delle due uscirà con il risultato migliore.

Turno numero 24 di Serie B che vede nella sua prima giornata di gare il Cesena di Mignani impegnato sul campo dell’Entella. I liguri vengono da 3 punti fatti nelle ultime 4 gare e sono al quintultimo posto in classifica in un cammino dai due volti: ottimo in casa dove è arrivato un solo KO in 11 gare e insufficiente in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Entella-Cesena (martedì 10 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Entella Cesena

Questa sera alle 20:00 all’Euganeo si gioca la partita tra Padova e Carrarese, valida per la 24esima giornata di Serie B.

Questa sera alle 20, Venezia e Modena si sfidano nel 23esimo turno di Serie B.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Entella Cesena

Argomenti discussi: Virtus Entella - Cesena | La prevendita del settore ospiti - Cesena FC; Calcio. In attesa di Entella-Cesena, parla Mignani -; Diretta Virtus Entella-Cesena: dove vederla in tv e live streaming | DAZN News IT; Palermo-Virtus Entella: accrediti Media entro le 12 di martedì 10 febbraio.

Calcio. In attesa di Entella-Cesena, parla MignaniL’Entella dal canto suo è reduce da tre pareggi in quattro partite e non vince dalll’exploit interno con il Monza. In classifica i biancazzurri militano in zona playout con 22 punti e da sottolineare ... corrierecesenate.it

Calcio in tv oggi, 10 febbraio 2026: Napoli-Como e Serie B in prima pianoNella guida TV di martedì 10 febbraio 2026 Napoli-Como sarà trasmessa su Italia 1 mentre la Serie B sarà visibile su DAZN ... calciomagazine.net

Martedì sera al Comunale di Chiavari Virtus Entella – Cesena Martedì sera al comunale di Chiavari la Virtus Entella scende in campo contro il Cesena per la 24esima giornata di campionato di serie B. Attualmente la Virtus Entella è al 16esimo posto in classifi facebook

Aggiornamenti #Calciomercato #SerieB /3 #virtus #Entella: l'attaccante Tirelli dal #Monopoli #Reggiana: Urso al #lecco in prestito Il #Venezia prende il giovane Carlini dal #Cesena x.com