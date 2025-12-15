Enrico Nigiotti torna a Sanremo con Ogni volta che non so volare | di cosa parla la canzone

Enrico Nigiotti torna a Sanremo con il brano “Ogni volta che non so volare”, un pezzo che riflette sulle sfide e le emozioni legate alla crescita personale. Sul palco insieme a Carlo Conti, l’artista condivide l’entusiasmo e l’importanza di questo ritorno, presentando una canzone che rappresenta un momento significativo della sua carriera.

Firenze, 15 dicembre 2025 – È emozionato mentre racconta il suo brano in gara, Enrico Nigiotti sul palco insieme a Carlo Conti presenta il frutto del suo lavoro per questo Sanremo 2026, la canzone dal titolo “Ogni volta che non so volare”. Il tema della canzone. Alla sua quarta partecipazione al festival, terza da big, Enrico racconta che questo brano nasce come “Un flusso di coscienza che attraversa la vita, il tempo che scivola via, che ci guarda dall’alto, – prosegue – parla di quei momenti in cui si tocca il fondo ma sono fondamentali per imparare a risalire ”, col sorriso sulle labbra di chi sa di cosa sta parlando, che poi è l’unica via per trasmettere emozioni vere. Lanazione.it

