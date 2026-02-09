Bayern Monaco-RB Lipsia mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Bayern Monaco di Kompany affronta in casa il RB Lipsia di Werner nei quarti di finale di DFB Pokal. La partita inizia alle 20:45 e promette battaglia tra due squadre che vogliono avanzare in coppa. Il Bayern, forte del suo stadio, cerca di mettere pressione agli ospiti con un attacco deciso. Il Lipsia, invece, punta a sorprendere e a passare il turno. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire ogni movimento sul campo.

Il gran finale di questi quarti di finale di DFB Pokal vede il Bayern Monaco di Kompany impegnato in casa contro il RB Lipsia di Werner. I bavaresi hanno spento i sogni di un'altra pretendente al trono come l'Hoffenheim, travolgendola domenica scorsa sotto 5 gol. Una prova di forza che ha rimesso a posto le cose dopo qualche punto perso di troppo a causa.

