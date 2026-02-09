Emma Aicher passa discesa allo slalom per la combinata dimostrando una polivalenza assoluta

Emma Aicher ha conquistato un argento nella discesa allo slalom per la combinata olimpica. La giovane tedesca, ventiduenne, ha dimostrato grande versatilità e velocità, sorprendendo tutti con una prestazione solida e senza errori. La gara si è svolta tra le alte vette e le condizioni variabili, ma Emma ha mantenuto la calma e ha portato a casa un risultato importante per la sua carriera.

In ambito olimpico, Emma Aicher ha scritto una pagina significativa della sua giovane carriera: la ventiduenne tedesca ha conquistato l'argento nella discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina 2026, fermandosi a soli quattro centesimi dalla leader Breezy Johnson. Si tratta della seconda medalha olimpica della sua traiettoria, dopo l'alloro ottenuto con la squadra a Pechino 2022. La stagione olimpica ha messo in luce una atleta polivalente, capace di esprimersi in tutte le specialità della Coppa del Mondo. La performance nella pista olimpica ha rinforzato l'idea di un possibile incremento di ruolo anche in ottica futura per la Sfera di Cristallo generale, considerando la sua versatilità e la costanza di rendimento.

