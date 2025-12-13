LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | podio per una ritrovata Goggia Aicher sorprende Vonn
Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, con una Goggia tornata protagonista e Aicher sorprendente Vonn. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi della competizione e tutti i momenti salienti della giornata di sci alpino.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 12.26 Domani appuntamento con il superG alle 10.45. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 12.24 La classifica finale della gara: 1 Emma Aicher Germania 1:30.50 2 Lindsey Vonn Stati Uniti 1:30.74 +0.24 3 Sofia Goggia Italia 1:30.79 +0.29 4 Breezy Johnson Stati Uniti 1:30.90 +0.40 5 Mirjam Puchner Austria 1:31.15 +0.65 6 Laura Pirovano Italia 1:31.26 +0.76 7 Magdalena Egger Austria 1:31.31 +0.81 8 Nina Ortlieb Austria 1:31.39 +0. Oasport.it
LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: podio per una ritrovata Goggia, Aicher sorprende Vonn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D'ISERE ALLE 9. oasport.it
LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Lindsey Vonn oltre lo scorrere del tempo, dominio a 41 anni! Amarezza per Goggia - 54 Domani si replica: seconda discesa alle 10. oasport.it
Coppa del Mondo di sci, slalom gigante maschile in Val d’Isère: Alex Vinatzer sesto nella prima manche. Partita la discesa femminile a St. Moritz Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-sla - facebook.com facebook
Lindsey VONN ha scritto una pagina indelebile nella storia dello sci alpino diventando l’atleta più anziana di sempre a imporsi in Coppa del Mondo. La fuoriclasse statunitense, alla veneranda età di 41 anni e 55 giorni, ha dominato la discesa libera di St.Morit x.com
LINDSEY VONN eterna! A 41 anni regola tutte in DISCESA, rivivi la sua prova magica