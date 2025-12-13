LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | podio per una ritrovata Goggia Aicher sorprende Vonn

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, con una Goggia tornata protagonista e Aicher sorprendente Vonn. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi della competizione e tutti i momenti salienti della giornata di sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 12.26 Domani appuntamento con il superG alle 10.45. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 12.24 La classifica finale della gara: 1 Emma Aicher Germania 1:30.50 2 Lindsey Vonn Stati Uniti 1:30.74 +0.24 3 Sofia Goggia Italia 1:30.79 +0.29 4 Breezy Johnson Stati Uniti 1:30.90 +0.40 5 Mirjam Puchner Austria 1:31.15 +0.65 6 Laura Pirovano Italia 1:31.26 +0.76 7 Magdalena Egger Austria 1:31.31 +0.81 8 Nina Ortlieb Austria 1:31.39 +0. Oasport.it

live sci alpino discesaLIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: podio per una ritrovata Goggia, Aicher sorprende Vonn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D'ISERE ALLE 9. oasport.it

live sci alpino discesaLIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Lindsey Vonn oltre lo scorrere del tempo, dominio a 41 anni! Amarezza per Goggia - 54 Domani si replica: seconda discesa alle 10. oasport.it

live sci alpino discesa st moritz 2025 in diretta podio per una ritrovata goggia aicher sorprende vonn

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: podio per una ritrovata Goggia, Aicher sorprende Vonn

LINDSEY VONN eterna! A 41 anni regola tutte in DISCESA, rivivi la sua prova magica

Video LINDSEY VONN eterna! A 41 anni regola tutte in DISCESA, rivivi la sua prova magica