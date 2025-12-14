Lindsey Vonn incorona la Emma Aicher | Impressionante

Emma Aicher, giovane talento tedesca di 22 anni, si distingue nello sci alpino moderno grazie alla sua versatilità e capacità di eccellere in discipline diverse, dalla discesa allo slalom. Un talento emergente che ha già attirato l'attenzione di grandi campioni come Lindsey Vonn, che ne riconosce il talento e l'eccezionalità.

A 22 anni la tedesca Emma Aicher è l’eccezione che conferma la regola nello sci alpino moderno. Polivalente autentica, capace di vincere dalla discesa allo slalom, a St. Moritz ha battuto anche Vonn e Goggia. Una carriera già internazionale, un carattere tranquillo e un sogno enorme: la Coppa del Mondo generale. Nel mondo dello Sci, Aicher è il nome nuovo che cambia gli equilibri incoronata anche dalla leggenda Lindsey Vonn. Il profilo di Gianmario Bonzi per Raceskymagazine Emma Aicher, la polivalenza che non esiste più nello sci (tranne per lei). Nel panorama dello sci alpino femminile, Emma Aicher è un’anomalia tecnica e culturale. Ilnapolista.it

