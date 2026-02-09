Emma Aicher la vicecampionessa olimpica di discesa si sposta in slalom per la combinata! Polivalenza totale

Emma Aicher cambia completamente disciplina. Dopo aver vinto la medaglia d’argento nella discesa libera a Milano Cortina 2026, la vicecampionessa olimpica si prepara a cimentarsi nello slalom per la combinata. La sua polivalenza sorprende gli addetti ai lavori, anche se resta ancora molto vicina ai vertici del podio.

Emma Aicher ha conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, fermandosi ad appena quattro centesimi dalla statunitense Breezy Johnson. La tedesca è salita sul secondo gradino del podio a cinque cerchi per la seconda volta in carriera, visto che quattro anni fa fu protagonista nella gara a squadre nell’edizione di Pechino 2022. La 22enne è un’autentica polivalente e gareggia in tutte le specialità in Coppa del Mondo, tanto che risulta già tra le pretendenti per la conquista della Sfera di Cristallo generale in un prossimo futuro. Ai Giochi assisteremo a un caso più unico che raro: la vicecampionessa olimpica di discesa libera non si cimenterà nella specialità veloce in occasione della combinata a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

Emma Aicher, giovane talento tedesca di 22 anni, si distingue nello sci alpino moderno grazie alla sua versatilità e capacità di eccellere in discipline diverse, dalla discesa allo slalom.

