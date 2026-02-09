Emergenza maltempo la Regione accelera | Schifani annuncia nuovi interventi e coordinamento rafforzato

La Regione Sicilia continua a lavorare senza sosta per affrontare l’emergenza maltempo. Dopo la frana a Niscemi, il governo regionale ha annunciato nuovi interventi e ha rafforzato il coordinamento. La cabina di regia operativa è attiva e monitora costantemente la situazione, cercando di rispondere alle necessità più urgenti delle zone colpite.

Cabina di regia operativa: governo regionale al lavoro senza interruzioni. Continua l'azione del governo regionale per fronteggiare gli effetti della frana di Niscemi e del maltempo che ha interessato le coste siciliane. Anche oggi si è riunita la cabina di regia voluta dal presidente della Regione Renato Schifani, appuntamento settimanale che coinvolge tutti i dipartimenti regionali interessati, con l'obiettivo di fare il punto sugli interventi già avviati e su quelli da programmare. Nel ruolo di commissario per l'emergenza, Schifani ha designato Duilio Alongi, dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, come responsabile del coordinamento di tutte le strutture impegnate negli interventi urgenti finalizzati a ridurre l'impatto degli eventi atmosferici eccezionali.

Questa mattina si è insediata a Palazzo d'Orléans la cabina di regia operativa della Regione Sicilia, dedicata all’emergenza maltempo.

Il maltempo continua a colpire duramente la Sicilia.

