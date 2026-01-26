Ecco la cabina di regia operativa per l' emergenza maltempo Schifani | Interventi rapidi e procedure semplificate

Questa mattina si è insediata a Palazzo d'Orléans la cabina di regia operativa della Regione Sicilia, dedicata all’emergenza maltempo. L’obiettivo è garantire interventi tempestivi e procedure semplificate per affrontare le criticità in modo efficace e coordinato. La presenza delle autorità regionali sottolinea l’importanza di un’azione immediata e condivisa per tutelare cittadini e territori colpiti dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il nuovo organismo si è insediato questa mattina a Palazzo d'Orléans. Il governatore: "In questi giorni ho potuto toccare con mano la disperazione della gente. Abbiamo stanziato i primi fondi, presto ne arriveranno altri e dobbiamo usarli con la massima efficienza" Insediata questa mattina a Palazzo d'Orléans la cabina di regia operativa della presidenza della Regione per l'emergenza maltempo che ha investito la Sicilia. “Stiamo intervenendo in maniera più che tempestiva anche perché - ha detto il presidente della Regione Renato Schifani - nel giro che ho svolto lo scorso fine settimana nel luoghi colpiti dal ciclone Harry ho potuto toccare con mano la disperazione della gente.🔗 Leggi su Palermotoday.it

