Il maltempo continua a colpire duramente la Sicilia. Il presidente Schifani assicura che Regione e Stato lavorano fianco a fianco per gestire l’emergenza. “Non c’è dubbio che il governo nazionale farà la sua parte”, ha detto, sottolineando l’impegno comune per aiutare le zone più colpite. La situazione rimane critica in molte aree dell’isola, mentre le autorità monitorano costantemente gli sviluppi.

"Non vi era alcun dubbio sul fatto che anche il governo nazionale avrebbe fatto la propria parte per il momento difficile che sta vivendo la Sicilia. Oltre alla frana di Niscemi, la premier ha voluto visitare, sorvolandoli in elicottero, i luoghi investiti dal ciclone Harry e, nell'incontro con le autorità, ha confermato l'impegno di Roma. La valutazione dei danni viene aggiornata costantemente, ma la Regione sta agendo già dal primo momento e lo sta facendo mettendo in campo ben 90 milioni di euro. Il nostro obiettivo prioritario è quello di dare risposte immediate a tutti i siciliani che hanno subito danni a causa del maltempo".

© Lapresse.it - Maltempo in Sicilia, Schifani: "Regione e Stato insieme per affrontare l'emergenza"

Il presidente del Senato, Schifani, si è recato a Catania insieme a Meloni per incontrare la gente colpita dal Ciclone Harry.

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha partecipato a una riunione con il governo e i rappresentanti delle regioni Calabria e Sardegna per discutere l’emergenza maltempo in Sicilia.

