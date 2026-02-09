Emergenza animali vaganti in Alta Irpinia | la protesta pacifica di Aquilonia e Monteverde

Gli abitanti di Aquilonia e Monteverde sono scesi in strada davanti alla prefettura per protestare contro l’emergenza degli animali vaganti. Hanno organizzato una manifestazione pacifica, portando in piazza i rappresentanti dei loro consigli comunali e tanti cittadini. La situazione sta diventando difficile: molti animali circolano liberamente per le strade, creando problemi e rischi per chi passa. I sindaci chiedono interventi immediati per risolvere il problema e mettere in sicurezza le comunità.

Avellino, 9 febbraio 2026 – Davanti alla prefettura si sono ritrovati i comuni di Aquilonia e Monteverde, insieme ai loro consigli comunali e a una parte significativa delle comunità locali. Una manifestazione pacifica, annunciata e condivisa, volta a richiamare l’attenzione delle istituzioni su.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Alta Irpinia Animali Emergenza animali vaganti: sindaci e comunità in piazza per la sicurezza e il futuro dell’Alta Irpinia Lunedì mattina, i sindaci di Aquilonia e Monteverde scendono in piazza insieme ai cittadini per chiedere più sicurezza. Tavolo tecnico incapace di fermare gli animali vaganti: allarme in Alta Irpinia I Comuni di Aquilonia e Monteverde annunciano una manifestazione pacifica davanti alla Prefettura di Avellino. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Alta Irpinia Animali Argomenti discussi: Emergenza animali vaganti in Alta Irpinia, Monteverde e Aquilonia annunciano sit in Prefettura; Emergenza animali vaganti: lunedì manifestazione pacifica davanti alla Prefettura; Tavolo tecnico incapace di fermare gli animali vaganti | allarme in Alta Irpinia. Emergenza animali vaganti: lunedì manifestazione pacifica davanti alla PrefetturaI Comuni di Aquilonia e Monteverde comunicano che lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 10:30, unitamente ai Consigli comunali e ai cittadini dei rispettivi territori, si terrà una manifestazione pacifica ... irpinianews.it Virginio Granese. Swell Sound · Personal (feat. Arnold & Lane). BUONA DOMENICA DALLA BOMBONIERA DELL’ALTA IRPINIA L’ AMERICAN STYLE GYM DEL DR. VIRGINIO GRANESE SEMPRE OPERATIVI 7/7 H24 IL facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.