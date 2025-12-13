Space X di Elon Musk valutata 800 miliardi | sarebbe la società più preziosa al mondo
SpaceX di Elon Musk si appresta a diventare la società privata più preziosa al mondo, con una valutazione stimata intorno agli 800 miliardi di dollari. Secondo il New York Times, la compagnia aerospaziale potrebbe superare i 500 miliardi di capitalizzazione, consolidando il suo ruolo di leader nel settore e segnando un importante traguardo nel panorama delle aziende private.
