Space X di Elon Musk valutata 800 miliardi | sarebbe la società più preziosa al mondo

13 dic 2025

SpaceX di Elon Musk si appresta a diventare la società privata più preziosa al mondo, con una valutazione stimata intorno agli 800 miliardi di dollari. Secondo il New York Times, la compagnia aerospaziale potrebbe superare i 500 miliardi di capitalizzazione, consolidando il suo ruolo di leader nel settore e segnando un importante traguardo nel panorama delle aziende private.

