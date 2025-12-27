Orrore su Elisabetta Gregoraci | follia dopo gli auguri di Natale insieme al figlio e Flavio Briatore

Natale in famiglia per Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di trascorrere le feste insieme al figlio Nathan Falco e all’ex compagno Flavio Briatore. La showgirl ha condiviso sui social alcuni scatti che raccontano la loro vacanza insieme in Africa, a Malindi, presumibilmente nel resort di proprietà di Briatore. Nelle immagini si vede Elisabetta immersa nello spirito del Natale, nonostante la distanza dall’Italia, con una tavola imbandita, tovaglia rossa, candele e dolci tipici. È la sorpresa natalizia di Elisabetta per i fan: una serie di fotografie che mostrano la famiglia riunita per Natale. C’è Nathan, oggi quindicenne, accanto al padre Flavio Briatore, e tutti appaiono sorridenti e sereni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

