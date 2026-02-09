Elezioni Thailandia | vittoria del partito conservatore

Le elezioni in Thailandia si sono concluse con una vittoria netta del partito conservatore guidato dal primo ministro Anutin Charnvirakul. Gli elettori hanno premiato questa formazione, che ora avrà il compito di formare il nuovo governo. La vittoria segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti consultazioni e potrebbe influenzare la politica del paese nei prossimi mesi.

Alle elezioni parlamentari in Thailandia vince il partito conservatore guidato dal primo ministro Anutin Charnvirakul. Sconfitto il Partito progressista del Popolo, favorito nei sondaggi. Il partito conservatore Bhumjaithai (BJT) del primo ministro Anutin Charnvirakul ha vinto le elezioni in Thailandia. Il BJT ha ottenuto 194 seggi su 500 in Parlamento ed è pronto a governare con il partito di centrodestra Pheu Thai (PT) di Thaksin Shinwatra, che ha ottenuto 76 seggi. Il Partito del Popolo (PPLE), nonostante fosse in testa nei sondaggi pre-voto, ha ottenuto 116 seggi. Il PPLE ha già ammesso la sconfitta e ha annunciato che siederà in Parlamento come opposizione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il partito conservatore Bhumjaithai ha ottenuto la vittoria alle elezioni in Thailandia.

