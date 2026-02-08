Thailandia le elezioni favoriscono il Partito Popolare Questa volta riusciranno a governare?

La Thailandia si avvicina a un nuovo capitolo politico. Le elezioni di queste settimane hanno favorito il Partito Popolare, che ora punta a prendere il controllo del governo. La situazione resta tesa, con il rischio che le tensioni tra l’establishment conservatore e i partiti progressisti possano sfociare in nuovi scontri o in una crisi politica. Per ora, il risultato sembra aprire uno spiraglio di cambiamento, ma nulla è ancora deciso.

La Thailandia sta attraversando una profonda instabilità politica che coinvolge l’establishment conservatoremilitare e i partiti progressisti. Nonostante questi ultimi rappresentino il movimento più quotato dalla popolazione, raramente hanno avuto la possibilità di poter governare. L’establishment conservatore, infatti, è riuscito in ogni occasione a prevenire il loro arrivo al potere attraverso colpi di stato, manovre politiche e sentenze giudiziarie. I sondaggi parlano chiaro, ma nulla è certo. L’esito delle elezioni, svoltesi anticipatamente oggi 8 febbraio, mostrano una predominanza del Partito Popolare, progressista e riformista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

