Elezioni in Portogallo 2026 il socialista Seguro verso la vittoria | sconfitto il leader di estrema destra

Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo si è chiuso con una vittoria chiara per il socialista António José Seguro. Le proiezioni indicano che Seguro ottiene tra il 67% e il 73% dei voti, battendo nettamente André Ventura, il candidato di estrema destra, che si ferma tra il 27% e il 33%. La corsa si è conclusa con un risultato che lascia poche possibilità di sorpresa, confermando il favore degli elettori per il leader socialista.

Si è concluso il secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo. Si avvia verso una vittoria netta i il socialista António José Seguro: secondo le prime proiezioni dovrebbe ottenere tra il 67% e il 73% dei voti, rispetto al 27% e il 33% del leader di estrema destra, André Ventura.

