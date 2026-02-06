Enzo Lattuca si prepara a correre di nuovo per la presidenza della provincia di Forlì-Cesena. Ha già i numeri necessari per ottenere la rielezione e ora si tratta di definire chi sarà il suo sfidante. Tra le possibili alternative, spunta il nome di Billi, che potrebbe entrare in corsa per sfidare Lattuca alle urne. La campagna elettorale sta iniziando a scaldarsi, mentre gli elettori aspettano di capire chi rappresenterà davvero il cambiamento.

Enzo Lattuca ricandidato a presidente della provincia di Forlì-Cesena, con i numeri necessari per la rielezione. Non è ancora ufficiale, ma assodato, con il pieno appoggio del Pd cesenate, forlivese e degli alleati, che detengono la ampia maggioranza dei consiglieri nei trenta comuni provinciali. Il candidato di centrodestra deve invece ancora essere individuato: in lizza ci sono i sindaci di Castrocaro Francesco Billi e quello di Predappio Roberto Canali, che già nel 2021 fu sfidante, sconfitto, di Lattuca. I consiglieri comunali dei trenta comuni della provincia di Forlì-Cesena – come è noto si tratta di elezione di secondo livello e non vanno alle urne come in passato i cittadini – si pronunceranno domenica 15 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verso le elezioni del presidente. Spunta Billi per sfidare Lattuca





