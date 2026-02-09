Elezioni Aragona | avanza l’estrema destra

Alle elezioni regionali in Aragona, il Partito Popolare ottiene il miglior risultato ma non raggiunge la maggioranza. Nel frattempo, i Vox, partito di estrema destra, fanno segnare un aumento significativo dei voti. La regione si prepara a una nuova fase politica, con possibili alleanze e tensioni in vista.

Alle elezioni regionali in Aragona vince il Partito Popolare ma senza ottenere la maggioranza. Avanza l’estrema destra dei Vox. Le elezioni regionali in Aragona, Spagna, hanno segnato una forte avanzata dell’estrema destra. IlPartito Popolare (PP)è emerso come il partito più votato, ottenendo 26 seggi e il 34,3% dei voti. Pur rimanendo il partito di maggioranza, il PP ha perso due seggi rispetto alle elezioni del 2023 e non raggiunge la maggioranza assoluta (34 seggi) necessaria per governare da solo. Al secondo posto si colloca il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) con 18 seggi e il 24,3%, eguagliando il suo peggior risultato storico nella comunità e perdendo cinque seggi rispetto alla precedente legislatura. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Partito Popolare primo ma in calo in Aragona, Vox raddoppia e guadagna peso

