Portogallo | elezioni presidenziali sondaggi danno in testa candidato estrema destra

Le elezioni presidenziali in Portogallo si svolgono oggi, con i sondaggi che mostrano un leggero vantaggio per André Ventura del partito di estrema destra Chega, al 24%. Seguono António José Seguro, candidato socialista, al 23%, e altri candidati con percentuali più basse. Questi dati indicano una competizione serrata tra diverse forze politiche, riflettendo un panorama politico in evoluzione nel paese.

Lisbona, 18 gen. (AdnkronosDpaEuropa Press) - I sondaggi per le elezioni presidenziali in Portogallo, che si svolgono oggi, danno in testa il candidato del partito di estrema destra Chega, André Ventura (24%), e il socialista António José Seguro (23%), seguiti dal candidato di Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (19%), dall'ex militare indipendente Henrique Gouveia e Melo (14%) e dal candidato del partito conservatore al governo, il Partito Socialdemocratico, Luís Marques Mendes (14%). L'affluenza alle urne si è attestata al 21,18% alle ore 12, superando quella registrata nelle elezioni presidenziali del 2021 e del 2016. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Oggi il Portogallo si reca alle urne per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Dopo quarant’anni di elezioni al primo turno, questa consultazione rappresenta un momento importante per il paese, con diverse forze politiche in campo, tra cui anche partiti di estrema destra. La consultazione potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico nazionale e sul futuro istituzionale del Portogallo.

