Portogallo | estrema destra chiede rinvio elezioni a causa delle tempeste

Questa mattina, i rappresentanti dell’estrema destra portoghese hanno chiesto di spostare il secondo turno delle elezioni presidenziali. La richiesta arriva dopo giorni di forti piogge e venti che hanno provocato due morti e costretto molte persone a lasciare le proprie case. Le condizioni meteo avverse continuano a influenzare la regione, rendendo difficile lo svolgimento regolare del voto.

Lisbona, 7 feb. (Adnkronos) - L'estrema destra portoghese ha chiesto il rinvio del secondo turno delle elezioni presidenziali a causa delle forti piogge e venti che hanno continuato a colpire alcune zone della Spagna e del Portogallo, causando almeno due morti e costringendo all'evacuazione di oltre 7.000 persone. Il partito Chega ha affermato che il voto dovrebbe essere rinviato poiché è stato dichiarato lo stato di calamità in 69 aree. La tempesta Leonardo, che questa settimana ha colpito la penisola iberica, ha costretto il governo portoghese a prorogare l'attuale stato di calamità in 69 comuni fino a metà febbraio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

