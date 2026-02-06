Milano gli attimi iniziali della cerimonia d' apertura dei Giochi | lo stadio non è pieno

Questa mattina, all’apertura dei Giochi a Milano, lo stadio Meazza non era pieno come ci si aspettava. Durante la cerimonia, si sono notati alcuni vuoti tra il pubblico, confermando i timori che circolavano nei giorni scorsi. La partecipazione sembra essere inferiore alle aspettative, creando un’atmosfera meno affollata del previsto.

Stasera alle 20, lo stadio di San Siro si riempie per l’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Pierfrancesco Favino sarà al centro della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

