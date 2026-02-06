Milano gli attimi iniziali della cerimonia d' apertura dei Giochi | lo stadio non è pieno
Questa mattina, all’apertura dei Giochi a Milano, lo stadio Meazza non era pieno come ci si aspettava. Durante la cerimonia, si sono notati alcuni vuoti tra il pubblico, confermando i timori che circolavano nei giorni scorsi. La partecipazione sembra essere inferiore alle aspettative, creando un’atmosfera meno affollata del previsto.
I timori della vigilia si sono in parte concretizzati: ci sono dei buchi vuoti negli spalti del Meazza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Milano Giochi
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura dei giochi invernali allo stadio di San Siro: la sfilata delle 92 delegazioni - DIRETTA
Stasera alle 20, lo stadio di San Siro si riempie per l’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
Pierfrancesco Favino sarà il protagonista della Cerimonia di Apertura dei Giochi di Milano Cortina
Pierfrancesco Favino sarà al centro della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.
Radiolina. Salmo · N€UROLOGIA. Non riesce a dimenticare quegli attimi in cui ha condiviso il palco del Forum di Milano con suo figlio. Raimondo Pisciottu, padre di Salmo, è salito accanto al rapper davanti a dodicimila spettatori, in un fuori programma familia facebook
I canali #Luceverde Infomobilità #Roma e #Milano attivi su #Whatsapp! Cerca i nostri canali ed iscriviti, non perdere le #notizie su traffico e viabilità nella tua città Stai al passo con la mobilità grazie a Luceverde! Link canali buff.ly/5LBhnlk #Luceverde x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.