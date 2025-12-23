Sabrina Impacciatore parteciperà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. La sua presenza arricchirà l’evento, contribuendo a rendere memorabile questa importante occasione sportiva e culturale.

AGI - Sabrina Impacciatore entra a far parte della squadra di talenti che prenderanno parte alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro a Milano. Attrice di straordinaria sensibilità e talento, Sabrina Impacciatore vanta una carriera consolidata che attraversa cinema, televisione e teatro, affermandosi anche a livello internazionale. "La sua presenza scenica autentica e carismatica testimonia una versatilità capace di superare confini culturali e linguistici, parlando a pubblici diversi con un linguaggio universale - si legge in una nota stampa - ambasciatrice del talento italiano nel mondo, Sabrina Impacciatore incarna pienamente il concetto di Armonia grazie alla varietà dei suoi stili e dei suoi registri linguistici, e alla straordinaria capacità di dare vita alle diverse anime dello spirito italiano contemporaneo, tenendo insieme profondità, ironia, intensità e leggerezza".

Sabrina Impacciatore sarà sul palco della Cerimonia di Apertura dei Giochi

