Autobus Autolinee Toscane denuncia due episodi di vandalismo

Autolinee Toscane ha segnalato due casi di vandalismo che hanno coinvolto autobus in servizio nella rete di trasporto pubblico di Arezzo. Due mezzi sono stati danneggiati in modo intenzionale, creando disagi per i pendolari. La società ha già avviato le verifiche per identificare i responsabili e ha chiesto maggiore attenzione alle forze dell’ordine. I danni sono stati riparati, ma l’episodio mette in luce ancora una volta il problema della sicurezza sui mezzi pubblici.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Autolinee Toscane denuncia due episodi di vandalismo ai danni di autobus in servizio nella rete provinciale del Tpl di Arezzo. Gli episodi, registrati sul diario di bordo che ogni autista compila alla fine del proprio turno di lavoro per segnalare qualsiasi tipo di aspetto utile, hanno rispettivamente interessato un bus impiegato sulla linea extraurbana LS6 sulla tratta Castiglion Fiorentino-Camucia ed un altro mezzo impiegato sulla tratta Arezzo-Bettole (linea LS5) Per il primo bus l'episodio è doppio: il primo risalente al 7 gennaio scorso e il secondo al 26 gennaio, quando l'autista ha segnalato l 'apertura impropria della botola posteriore di emergenza, presente sul tetto interno del mezzo.

