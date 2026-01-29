Arezzo vandalismi sui bus interurbani | botola di emergenza aperta e sette seggiolini danneggiati Denuncia di Autolinee Toscane

Autolinee Toscane denuncia due atti di vandalismo ai danni di autobus in servizio sulla rete provinciale di Arezzo. Nella stessa giornata, sono stati trovati una botola di emergenza aperta e sette seggiolini danneggiati. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

AREZZO – Autolinee Toscane (at) denuncia due episodi di vandalismo ai danni di autobus in servizio sulla rete provinciale del trasporto pubblico locale di Arezzo. I fatti sono emersi dalle segnalazioni annotate nel diario di bordo che ogni autista compila a fine turno per riportare anomalie o criticità riscontrate durante il servizio. Il primo episodio riguarda un mezzo impiegato sulla linea extraurbana LS6, tratta Castiglion Fiorentino–Camucia. In questo caso i danneggiamenti sono stati due: il 7 gennaio e nuovamente il 26 gennaio scorso. In entrambe le occasioni, durante la corsa delle 13.10, l'autista ha segnalato l'apertura impropria della botola posteriore di emergenza collocata sul tetto interno del bus.

