Educazione sessuale nelle scuole consenso informato per le famiglie Il sì della VII commissione si passa all’Aula
La VII Commissione Cultura ha approvato il disegno di legge che riguarda l’educazione sessuale nelle scuole e il consenso informato per le famiglie. Ora il testo passa in aula, dove dovrà essere discusso e votato. La decisione segna un passo avanti nel percorso legislativo, ma resta ancora da aspettare il via libera definitivo.
La 7ª Commissione Cultura ha chiuso l’esame del disegno di legge sulle disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, trasmettendo il testo all’Aula per il prosieguo dell’iter parlamentare. Il provvedimento interviene su diversi aspetti dell’organizzazione delle attività formative, con particolare riferimento ai percorsi che affrontano temi legati alla sessualità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Educazione Sessuale Scuole
Consenso informato educazione sessuale, Bonetti (Azione): Maggioranza si fermi – Il video
Ddl consenso informato, Andrea Maggi: “Servono corsi di educazione sessuale per i genitori, non solo per gli studenti. La scuola deve compensare le lacune educative delle famiglie”
Ultime notizie su Educazione Sessuale Scuole
Argomenti discussi: Blog | Violenza sulle donne, perché abbiamo paura dell'educazione affettiva a scuola? - Alley Oop; Educazione affettiva e sessuale nelle scuole, Ceraso:Le forze politiche non devono strumentalizzare ma allearsi per il bene dell'educazione dei ragazzi; Valditara: Educazione civica e affettiva già nei programmi. Basta luoghi comuni; Avs contro il Ddl Valditara su educazione sessuale. Piccolotti: Porcheria sul consenso informato.
Educazione sessuo-affettiva nelle scuole: polemiche sul Ddl ValditaraScopri i contro del Disegno di Legge Valditara sull'educazione sessuo-affettiva nelle scuole e le sue implicazioni sociali. informazionescuola.it
Educazione sessuale nelle scuole superiori, nel Savonese torna il progetto Volpi a scuolaIl direttore della Struttura complessa di Ostetricia e ginecologia dell’Asl2 incontra gli studenti per parlare di salute e benessere ... savonanews.it
Quello della educazione sessuale è sempre stato un tema “divisivo”, basti pensare a quanto accadde esattamente 60 anni fa quando a Milano gli studenti del Liceo Parini fecero uscire il numero di febbraio del giornale La zanzara, curato dalla associazione st facebook
Con il DDL Valditara l’educazione sessuale nelle scuole diventa un tema sorvegliato speciale. Ne parliamo a #Report domani sera dalle 20.30 su #Rai3 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.