Educazione sessuale nelle scuole consenso informato per le famiglie Il sì della VII commissione si passa all’Aula

Da orizzontescuola.it 9 feb 2026

La VII Commissione Cultura ha approvato il disegno di legge che riguarda l’educazione sessuale nelle scuole e il consenso informato per le famiglie. Ora il testo passa in aula, dove dovrà essere discusso e votato. La decisione segna un passo avanti nel percorso legislativo, ma resta ancora da aspettare il via libera definitivo.

La 7ª Commissione Cultura ha chiuso l’esame del disegno di legge sulle disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, trasmettendo il testo all’Aula per il prosieguo dell’iter parlamentare. Il provvedimento interviene su diversi aspetti dell’organizzazione delle attività formative, con particolare riferimento ai percorsi che affrontano temi legati alla sessualità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

