Educazione sessuale nelle scuole consenso informato per le famiglie Il sì della VII commissione si passa all’Aula

La VII Commissione Cultura ha approvato il disegno di legge che riguarda l’educazione sessuale nelle scuole e il consenso informato per le famiglie. Ora il testo passa in aula, dove dovrà essere discusso e votato. La decisione segna un passo avanti nel percorso legislativo, ma resta ancora da aspettare il via libera definitivo.

