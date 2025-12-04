Consenso informato educazione sessuale Bonetti Azione | Maggioranza si fermi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 “La domanda che ci dobbiamo fare è: questo provvedimento incentiva, sostiene, valorizza l’azione educativa nelle scuole e la rende più efficace, oppure la indebolisce? Per noi la risposta è chiara, ed è no. Vedete, io non sto facendo un argomento ideologico: sto nella concretezza di ciò che avete scritto in questa legge e che questo Parlamento si appresta ad approvare. Avremo una totale paralisi nelle istituzioni scolastiche in relazione ai programmi. Non si potrà fare quella sana educazione alla differenza di genere, che è proprio quella che contrasta l’ideologia secondo cui ‘siamo tutti uguali’. 🔗 Leggi su Open.online