Ddl consenso informato Andrea Maggi | Servono corsi di educazione sessuale per i genitori non solo per gli studenti La scuola deve compensare le lacune educative delle famiglie
Andrea Maggi, insegnante e volto noto del programma televisivo Il Collegio, ha espresso la sua posizione sul disegno di legge che prevede il consenso informato obbligatorio delle famiglie per le attività di educazione sessuale e affettiva nelle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Antonio Caso. . Con il disegno di legge sul consenso informato, il Governo cala definitivamente la maschera: il disegno ideologico della destra è chiaro e preoccupante. Si rifugiano dietro slogan come Dio, Patria e Famiglia, richiamando un modello educativo - facebook.com Vai su Facebook
Educazione sessuale, Piccolotti (Avs): Consenso informato grave danno per i ragazzi Vai su X
Ddl consenso informato, sì della Camera. Educazione sessuale alle medie solo con ok dei genitori. Attività alternative obbligatorie ed esperti in classe con delibera. TESTO - La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico con 151 voti favorevoli e 113 contrari. Da orizzontescuola.it
Ok al ddl sul consenso informato obbligatorio: Valditara non spiega quali corsi si terranno nelle scuole - La Camera approva il provvedimento che vincola l'educazione sessuale al consenso dei genitori e la esclude da infanzia ed elementari ... Da fanpage.it
Consenso informato sull’educazione sessuale, dalla Camera primo via libera al Ddl Valditara - Primo via libera per il Disegno di legge sul consenso informato per le attività legate alla sessualità nelle scuole. tecnicadellascuola.it scrive
Ddl consenso informato, Sgambato: “Escludere infanzia e primaria dall’educazione al rispetto compromette prevenzione di violenza e disagio giovanile” - L'approvazione alla Camera del disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico, che subordina l'educazione sessuo- Lo riporta orizzontescuola.it
Valditara su ddl consenso informato obbligatorio nelle scuole: “La violenza non si ferma con fluidità di genere” - affettiva fino ai 11 anni e la subordina al consenso familiare, senza fissare criteri ... Scrive fanpage.it
Scuola, DDl Consenso informato, Valditara: "Regolamentazione innovativa. Garantisce serietà scientifica" - "È stato approvato alla Camera un testo che, nel combinato disposto con le nuove Indicazioni nazionali e quindi con le nuove Linee guida ... Si legge su iltempo.it