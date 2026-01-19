Edilizia residenziale a Cefalù pubblicato il bando per la graduatoria di assegnazione

È stato pubblicato il bando per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Cefalù. La domanda di partecipazione è ora disponibile e può essere presentata seguendo le modalità indicate nel documento ufficiale. Per ulteriori dettagli e per scaricare il modulo, si invita a consultare il sito istituzionale del Comune di Cefalù.

Oggi è stato pubblicato il Bando e la domanda di partecipazione per la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel Comune di Cefalù: https:egov.comune.cefalu.pa.it.mcpdettaglio.phpPiù volte con interrogazioni e.

