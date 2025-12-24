Edilizia il Comune apre un bando Concesse tre aree per nuovi alloggi

Il Comune ha pubblicato un bando per l’assegnazione di tre aree dedicate all’edilizia residenziale pubblica. L’obiettivo è promuovere la realizzazione di nuovi alloggi e incrementare l’offerta abitativa nel territorio comunale, offrendo opportunità di sviluppo e miglioramento delle condizioni abitative per i cittadini.

È stato pubblicato un bando relativo all'assegnazione di tre aree destinate all'edilizia residenziale pubblica, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di nuovi alloggi e di ampliare l'offerta abitativa sul territorio comunale. Le aree interessate si trovano a San Mauro, in via Savio, e a Sant'Egidio, entrambe in via Assano, e sono destinate alla costruzione di edifici residenziali con diverse tipologie di abitazioni, pensate per rispondere alle esigenze di famiglie, cittadini e realtà impegnate nel settore dell'abitare sociale. Il bando è rivolto a cittadini associati, cooperative di abitazione, imprese di costruzione, enti pubblici, fondazioni e associazioni che operano in ambito sociale e assistenziale, interessati a partecipare allo sviluppo di nuovi interventi residenziali nel territorio comunale.

