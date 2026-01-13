Un tatuaggio gli fa perdere tutti i capelli e peli | uomo di 30 anni operato d' urgenza

Un tatuaggio inizialmente previsto come un semplice trattamento si è trasformato in un grave problema di salute per un uomo polacco di 30 anni. Dopo l’intervento, ha perso tutti i capelli e peli, rendendo necessaria un’operazione d’urgenza. Questo episodio evidenzia i rischi connessi a procedure estetiche non adeguatamente controllate, sottolineando l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per ogni intervento.

