Le acconciature raccolte quotidiane seppur pratiche e comode possono avere effetti negativi sulla salute dei capelli

Le acconciature raccolte sono spesso scelte per la loro praticità, ma un uso eccessivo può compromettere la salute dei capelli. Questa abitudine quotidiana, se non gestita correttamente, può portare a problemi come rottura, indebolimento e perdita di capelli. È importante conoscere i rischi e adottare strategie per proteggere la salute del cuoio capelluto e dei capelli.

se adottate in modo continuo. Legare costantemente i capelli esercita tensione sui follicoli, favorendo la rottura, la formazione di doppie punte e, nei casi più gravi, la caduta localizzata. L'uso di elastici troppo stretti o con metallo aumenta ulteriormente il rischio di danneggiamenti, causando strappi e indebolimento della fibra capillare. Per limitare questi danni, è consigliabile alternare acconciature sciolte e raccolte, evitando di tenere i capelli legati per molte ore consecutive.

