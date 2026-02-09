Eagles | Don Henley annuncia la possibile fine del gruppo entro il 2026 Addio dopo il tour The Long Goodbye?

Don Henley lascia intendere che gli Eagles potrebbero smettere di suonare entro il 2026. Durante un’intervista, il fondatore del gruppo ha detto che il tour “The Long Goodbye” potrebbe essere l’ultimo. La notizia ha sorpreso fan e addetti ai lavori, che non si aspettavano un annuncio così diretto sulla fine della band.

Gli Eagles potrebbero sciogliersi entro la fine del 2026. L'annuncio è dello stesso Don Henley, fondatore del gruppo, durante un'intervista rilasciata a CBS Sunday Morning, sollevando dubbi sul futuro di una delle band più iconiche della storia della musica. Don Henley, 78 anni, ha espresso un sentimento di crescente stanchezza nei confronti della vita on the road e un desiderio di dedicarsi a nuovi interessi, tra cui la famiglia e la cura del giardino. La band americana è attualmente impegnata in una residency di successo allo Sphere di Las Vegas, parte del loro tour "The Long Goodbye", che potrebbe rivelarsi, appunto, l'ultimo.

