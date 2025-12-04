Legge sul libro entro fine legislatura | il ministro Giuli annuncia la riforma e conferma i 60 milioni del Piano Olivetti per l’editoria
Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato l'arrivo di una legge delega per il libro entro la fine della legislatura. Il ministro ha illustrato i tempi della riforma durante l'incontro "Dove va l'editoria: politiche per il libro in Italia", svoltosi nella cornice di Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria aperta oggi a Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Visione perfetta. Solo chi legge ci vede davvero. Mancano 22 giorni a Natale Hai già pensato al regalo giusto? Un libro è sempre un’idea brillante. Ubik Legnano Passa a trovarci o scopri le novità in libreria! #UbikLegnano #Libri #IdeeRegalo #Nat - facebook.com Vai su Facebook
Dicono che se si legge un libro con intensità, quel libro resterà per sempre nella sua vita. #aQualcuno è successo. Leggetelo ne vale la pena! Vai su X
Libro, Giuli: spero entro fine mandato di offrire legge per il settore - The post Libro, Giuli: spero entro fine mandato di offrire legge per il settore appeared first on Primaonline - Riporta msn.com
Carceri, La Russa: «Entro Natale un decreto per fine pena a casa». L'appello alla presentazione del libro di Gianni Alemanno (detenuto da gennaio) - Il presidente del Senato: sul sovraffollamento carcerario che lede la dignità dell'uomo, mi sento di continuare a fare una battaglia. Scrive msn.com
Carnevali (Pd): "Legge pienamente operativa. Entro fine mese stanziati a Regioni tutti i fondi" - “Parlare di fallimento di una legge entrata in vigore da poco meno di un anno, e che chiama in causa la responsabilità di Regioni ed Enti locali, non aiuta il cambiamento culturale e la ... Secondo quotidianosanita.it