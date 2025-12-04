Legge sul libro entro fine legislatura | il ministro Giuli annuncia la riforma e conferma i 60 milioni del Piano Olivetti per l’editoria

Orizzontescuola.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato l'arrivo di una legge delega per il libro entro la fine della legislatura. Il ministro ha illustrato i tempi della riforma durante l'incontro "Dove va l'editoria: politiche per il libro in Italia", svoltosi nella cornice di Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria aperta oggi a Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

