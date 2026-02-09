L’Inter schianta il Sassuolo con un netto 5-0 in trasferta. Gli uomini di Inzaghi dominano dall’inizio alla fine, confermando il loro stato di forma e la leadership in classifica. Il Sassuolo, ormai da tempo in difficoltà contro i nerazzurri, non riesce a opporre resistenza e subisce un’altra pesante sconfitta. Con questa vittoria, l’Inter mantiene un vantaggio importante sulla concorrenza, mentre Chivu può sorridere con la sua squadra che si avvicina sempre di più alla conquista del titolo.

Gli incroci tra Sassuolo e Inter non hanno mezze misure. I neroverdi, rivale storicamente indigesta alla Beneamata ma con due 7-0 al passivo agli annali, incassano un altro 0-5 a domicilio. La capolista, che con una gara in più vola a +8 sul Milan, sfrutta alla grande gli episodi favorevoli e gli erroracci di Muric. Si salvano, gli ospiti, dal possibile 1-2 di Thorstvedt per un fuorigioco millimetrico di Laurienté e ad inizio ripresa piazzano altri due montanti con Lautaro e Akanji, in aggiunta a quelli già andati a segno (Bisseck e Thuram). Matic reagisce di frustrazione, facendosi espellere. L’ultima mezz’ora abbondante diventa così un lungo garbage time chiuso dalla cinquina di Luis Henrique, al primo centro in Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - È un’Inter inarrestabile. Manita, steso il Sassuolo. Chivu a +8 blinda la vetta

Approfondimenti su Inter Manita

L’Inter vola a Reggio Emilia e conquista una vittoria schiacciante contro il Sassuolo.

La Serie A si accende con le grandi sfide tra Inter e Juventus.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Manita

Argomenti discussi: L’Inter è inarrestabile: sognare adesso si può; Le pagelle di Sassuolo-Inter 0-5: Dimarco inarrestabile (8,5). Chivu allunga a +9 sul Napoli; Sassuolo-Inter 0-5, pagelle e tabellino: nerazzurri inarrestabili, Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique firmano la manita; Serie A – L’Inter allunga in testa, la Juventus dilaga a Parma.

L’Inter è inarrestabile: sognare adesso si puòQuesta Inter, adesso, vuole e soprattutto deve crederci. Alla stagione della consacrazione, alla stagione in cui a fianco dell’ambizione raccontata dal mercato dell’ultimo anno e mezzo ha iniziato a ... tuttosport.com

L’Inter dilaga a Sassuolo (5-0): segnano tutti, oggi sembrano inarrestabili in ItaliaPer Dimarco tre assist su cinque. Il campionato è lungo ma al momento è difficile ipotizzare un esito diverso dalla vittoria dell'Inter ... ilnapolista.it

#Calcio #SerieA Inarrestabile Inter: cinque gol sul campo del Sassuolo. Juventus salva al 95°: pari 2-2 contro una Lazio avanti di due reti. Vincono anche il Parma, 1-0 a Bologna, e il Lecce, 2-1 con l'Udinese. Oggi Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari Foto x.com

EuroArsenal inarrestabile, l'Inter si affida alla Thu-La per l’impresa Champions facebook