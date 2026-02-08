Manita Inter a Reggio Emilia | Bisseck e Lautaro trascinano Chivu Sassuolo schiantato 0-5

L’Inter vola a Reggio Emilia e conquista una vittoria schiacciante contro il Sassuolo. Bisseck e Lautaro segnano, trascinando la squadra di Chivu a un sonoro 0-5. Il risultato mette in chiaro le intenzioni dei nerazzurri, che continuano a macinare punti e a impressionare sul campo.

L' Inter non si ferma più e lancia un segnale fragoroso al campionato, schiantando il Sassuolo con un perentorio 0-5 al Mapei Stadium. Nel match valido per la 24ª giornata di Serie A, la squadra di Cristian Chivu mette in mostra una prova di forza impressionante, trascinata dalle reti di Bisseck, Thuram, Lautaro Martinez, Akanji e Luis Henrique. Con questo successo, l'undicesimo risultato utile consecutivo, i nerazzurri volano momentaneamente a +8 sul Milan, consolidando un primato che appare sempre più solido. Serata da incubo invece per il Sassuolo di Fabio Grosso, che crolla sotto i colpi dei campioni d'Italia e finisce la gara in dieci uomini per l'espulsione di Matic.

