Oliver Glasner si dice felice di aver finalmente vinto a Brighton. Dopo 12 partite senza successi, il tecnico del Crystal Palace ha ammesso di aver provato un grande sollievo alla fine della partita di domenica. La squadra ha messo fine a questa lunga attesa, portando a casa una vittoria importante in trasferta contro i rivali.

Oliver Glasner ha detto che la sensazione prevalente è stata di sollievo dopo che il Crystal Palace ha interrotto domenica la serie di 12 partite senza vittorie in tutte le competizioni contro i rivali del Brighton. Il gol di Ismaila Sarr al 61? è stato sufficiente per consegnare al Palace tutti e tre i punti e sigillare un risultato che li ha portati a nove punti di vantaggio dal West Ham, 18esimo in classifica. Ha segnato un'altra trasferta da ricordare per gli Eagles, che ora hanno raccolto il 63% dei punti in Premier League in questa stagione lontano da Selhurst Park (2032).

© Justcalcio.com - ´È stato un sollievo´ – Glasner è entusiasta di aver ottenuto la vittoria a Brighton

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha commentato con soddisfazione la vittoria per 1-0 contro il Napoli.

Benjamin Jacques Alliod si gode il suo miglior risultato in carriera.

