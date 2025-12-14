Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha commentato con soddisfazione la vittoria per 1-0 contro il Napoli. Durante la conferenza stampa allo Bluenergy Stadium di Udine, il tecnico ha espresso la sua contentezza per un risultato sorprendente, ottenuto grazie alla prestazione dei suoi giocatori. Ecco le sue parole e i principali spunti emersi dopo la partita.

© Parlami.eu - Udinese, Runjaic: “Contento per aver ottenuto contro il Napoli una vittoria che in pochi si aspettavano”

Kosta Runjaic, allenatore dell’ Udinese, al termine della gara vinta per 1-0 contro il Napoli è intervenuto nella sala conferenze dallo Bluenergy Stadium di Udine per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: C’è stata soprattutto la prestazione secondo Runjaic. “ Abbiamo avuto una gran bella reazione, non si può paragonare questa gara con quella vista contro il Genoa. Ho sofferto molto per non aver preso parte dalla panchina a quella gara, oggi è stata una partita molto emozionale, la squadra era presente e non era semplice contro una squadra forte come il Napoli. Non è mai facile avere la forza per rimanere convinti dopo due gol annullati, Ekkelenkamp ha fatto un gran gol, lo vediamo in allenamento che la capacità di tiro ce l’ha. Parlami.eu

Udinese, Runjaic: "Al gol di Ekkelenkamp è esploso lo stadio, una bella prestazione di squadra" - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro ilNapoli. tuttomercatoweb.com