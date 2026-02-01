Benjamin Jacques Alliod | Peccato non aver ottenuto prima questo risultato

Benjamin Jacques Alliod si gode il suo miglior risultato in carriera. L’italiano si trova ora in quinta posizione nella discesa libera di Crans Montana, con 47 atleti già scesi. Alliod si dice dispiaciuto di non aver ottenuto questo risultato prima, ma è soddisfatto di aver fatto bene in questa gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Ai microfoni di Rai 2 HD, l’atleta ha commentato la sua corsa con entusiasmo, anche se ammette di aver sperato in qualcosa di più.

Benjamin Jacques Alliod si trova in quinta posizione (quando sono scesi 47 dei 60 atleti in gara) nella discesa libera maschile di Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurro commenta ai microfoni di Rai 2 HD il miglior piazzamento in carriera nel circuito maggiore. La gioia dell’azzurro: “ Sono veramente sorpreso, perché non me l’aspettavo: ho fatto anche un errore, quindi ho detto ‘Non so come sarà andata’, poi sono andato giù, ho visto quinto e sono esploso di gioia veramente. La prima parte è tutta di scorrimento, sono diventato molto bravo sul facile, e poi comunque le curve le so sempre fare, mi piace anche il tecnico e i dossi soprattutto sono molto bravo a farli “. 🔗 Leggi su Oasport.it

